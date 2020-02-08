Відома українська виконавиця Світлана Лобода вразила відвертою витівкою при підготовці до концерту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Велике улюблене шоу», - йдеться у підписі.
На знімку Лобода позує в сукні і лосинах, задерши при цьому ногу просто до непристойності. Кк можна помітити, вона майже дістала ній до голови.
Уточнимо, що її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр виконавиця викинула у себе в Сторіс.
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До цього артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному суцільному купальнику з леопардовим принтом.
Так, Лобода показала чуттєвий знімок, знятий на березі моря біля невеликої пляжної «вежі». Світлана стоїть в леопардовому монокіні, що підкреслює її струнку фігуру, а на плечі у виконавиці – груба чорна куртка-косуха. Волосся діви розпущені без будь-яких укладок.
Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост, адже постать і підписи під світлинами від зірки не залишають нікого байдужим.
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