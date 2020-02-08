Співачка перевершила сама себе!

Відома українська виконавиця Світлана Лобода вразила відвертою витівкою при підготовці до концерту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Велике улюблене шоу», - йдеться у підписі.

На знімку Лобода позує в сукні і лосинах, задерши при цьому ногу просто до непристойності. Кк можна помітити, вона майже дістала ній до голови.

Уточнимо, що її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр виконавиця викинула у себе в Сторіс.

До цього артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному суцільному купальнику з леопардовим принтом.

Так, Лобода показала чуттєвий знімок, знятий на березі моря біля невеликої пляжної «вежі». Світлана стоїть в леопардовому монокіні, що підкреслює її струнку фігуру, а на плечі у виконавиці – груба чорна куртка-косуха. Волосся діви розпущені без будь-яких укладок.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост, адже постать і підписи під світлинами від зірки не залишають нікого байдужим.

Нагадаємо, схудла Лобода вразила квітучим виглядом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода здивувала щасливим виглядом поруч з дорослою дочкою

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Лобода показала соковите тіло в шкірі і мереживі