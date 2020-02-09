Легендарна Алла Пугачова покрасувалася на тлі літнього або весняного пейзажу

На новому опублікованому архівному кадрі зірка сцени красується у блакитного відтінку ретро-авто. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-клуб артистки в Instagrаm.

Найвідоміша співачка на всьому пострадянському просторі позувала за кермом "Победы". Машина стояла у дворі серед густої садової зелені, а російська виконавиця сиділа за кермом і широко посміхалася на камеру.

Під фото маса коментарів, зокрема, компліментів на адресу Алли Пугачової, мовляв, "ще така, відносно, але молода тут". Також деякі фолловери сторінки зазначили, що "пейзаж" на фото "до болю знайомий":

"Красуня"

"Теплий, весняний напевно, дворик"

"Клас"

"Алла Борисівна супер"

Раніше повідомлялося про те, що чоловік Пугачової Максим Галкін разом зі своєю зірковою дружиною, як відомо, є батьками чарівних малят. Артист опублікував відео, де, в своєму роді "змусив" малюків попрацювати.

Так на новому опублікованому відео з, ймовірно, будинку Галкіна і Пугачової їх милі малюки позують в різних речах, а перед тим - розпаковували упаковки з назвою відомого в Росії постачальника послуг і товарів. Малюки красувалися на камеру, а їх зоряний тато за кадром розповідав, що речі фірмові, красиві, якісні і проговорився про знижку для всіх бажаючих, якщо ты назвуть потрібний промокод при купівлі товару згадуваної торгової марки. І сам, мабуть, заробив на рекламі, і діток "підключив", міркують прихильники артиста.

Відзначимо також, що Ліза і Гаррі помітно підорослішали і чудово виглядають в кадрі, більшість підписників Галкіна пише про те, що сімейство - просто супер, деякі не дуже задоволені опублікованими кадрами:

"Речизм"

"Показово"

"Погода у вас, як у казці"

"Прекрасні діти у Вас, Максим"

Нагадаємо, що Максим Галкін показав, з ким проводить час на відпочинку без Пугачової: «Бідолаха...».

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