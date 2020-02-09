Главная звезда первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Марина Круть признала, что выступление было не идеальным

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Марины Круть

"Во-первых, друзья. Спасибо вам. Это был поворотный день моей жизни", - прокомментировала Марина пост с подборкой фото с триумфального для себя выступления.

Также из поста можно сделать вывод, что сама Марина не считает свое выступление идеальным.

"Я за честность. Спеть могу лучше. И это планирую сделать в финале. Волнение сначала немножко потрясло голос, и я это признаю. У меня две недели, чтобы исправить ситуацию. Для того, чтобы видеть контраст - сбрасываю вам видео с ген пролета", - написала Марина.

Также он отметила, что является артистом, который уверен, что вокальные данные - это часть профессионализма, однако существуют вещи, кроме вокала.

"Зрителя не обманешь и энергиию, которая идет от артиста, ее не купишь. В отличие от костюмов и декораций к тюнинга в прямом эфире. И свет в глазах артиста - мощнее света на сцене", - уверена исполнительница.

Также Марина призналась, что сама стала "черной лошадкой", на которую никто не ставил и никто не верил. Она полагает, что победила лишь благодаря поддержке команды.

"Впереди у нас - прыжок выше головы. Спасибо вам", - пишет Марина.

Как сообщалось ранее, лидером первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020" стала украинская бандуристка Марина Круть с песней "99".

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Артистка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути.

Ее лаконичний номер дополнили только сказочные визуализации на видео. Более того, специально для выступления был создан мультфильм, который транслировали на задних экранах сцены.

Сама исполнительница убеждена, что бандура способна очаровать европейцев, а ее жизнеутверждающая песня – покорить сердца миллионов. Самое интересное, что все собранные деньги на предстоящую свадьбу она потратила на подготовку к Нацотбору.

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Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения-2020.

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