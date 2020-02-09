44-річна актриса Міла Йовович народила третю дитину, дівчинку назвали Озіан
Зараз вона захоплюється своєю дівчинкою на своїй сторінці в Instagram і публікує фото з лікарні. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку в Instagram Мілли Йовович.
«З 2007 по 2020 рік дивно спостерігати, як росте наша маленька сім'я. Я переглядала старі фотографії з моїх двох інших пологів і подумала, що було б цікаво побачити нас з Полом тоді і зараз, а також порівняти наших дітей в день їх народження», – поділилася Йовович.
Також вона розповіла, що перше фото дитини – це Єва Габо Андерсен (старша дочка актриси), потім Дешиел Эдан Андерсон і Озіан - останнє фото. Всі вони дуже схожі один на одного.
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«Озіан, безумовно, більше відрізняється круглим обличчям, схожим на повний місяць», – сміється Міла Йовович.
На першому знімку Міла Йовович позує з новонародженою дитиною на руках, ще в крові, щойно народженим. Щасливий батько посміхається поруч.
На другому фото вона позує з чоловіком на лікарняному ліжку напівоголена, тільки-тільки нагодувавши дитину грудьми.
На інших зображеннях – новонароджені дітки Міли Йовович.
"Одна солодше іншої", - написали артистці в коментарях.
Нагадаємо, що зірка "Обителі зла" Міла Йовович розповіла про важку вагітності й останні тижні перед пологами. Американська актриса українського походження Мілла Йовович збирається народжувати через два тижні. Зараз же вона розповідає про складнощі, які їй доводиться терпіти, а також про те, що незабаром доведеться пережити з народженням малюка.
Актриса опублікувала зворушливий знімок, на якому вона лежить на дивані, а на тлі посміхається її чоловік, голлівудський режисер Пол Андерсон. Вона продемонструвала свій величезний живіт у всій красі.
Третя вагітність далася актрисі дуже важко. У цей час актриса набрала 22 кілограми, що негативно позначалося на її самопочутті. На щастя, пологи пройшли швидко і без ускладнень. Йовович раніше зізналася, що всі її вагітності були божевільними.
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