44-летняя актриса Мила Йовович родила третьего ребенка, девочку назвали Озиан

Сейчас она восхищается своей девочкой на своей странице в Instagram и публикует фото из больницы. . Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу в Instagram Миллы Йовович.

«С 2007 по 2020 год удивительно наблюдать, как растет наша маленькая семья. Я просматривала старые фотографии с моих двух других родов и подумала, что было бы интересно увидеть нас с Полом тогда и сейчас, а также сравнить наших детей в день их рождения», – поделилась Йовович.

Также она рассказала, что первое фото ребенка – это Эва Габо Андерсен (старшая дочь актрисы), затем Дэшиел Эдан Андерсон и Озиан - последнее фото. Все они очень похожи друг на друга.

«Озиан, безусловно, больше отличается круглым лицом, похожее на полную луну», – смеется Мила Йовович.

На первом снимке Мила Йовович позирует с новорожденным ребенком на руках, еще в крови, только-только рожденным. Счастливый отец улыбается рядом.

На втором фото она позирует с мужем на больничной койке полуобнажённая, только-только покормив малышку грудью.

На других изображениях – новорожденные детки Милы Йовович.

"Одна слаще другой", - написали артистке в комментариях.

Напомним, что звезда "Обители зла" Мила Йовович рассказала о трудной беременности и последних неделях перед родами. Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович собирается рожать через две недели. Сейчас же она рассказывает о сложностях, которые ей приходится терпеть, а также о том, что вскоре придется пережить с рождением малыша.

Актриса опубликовала трогательный снимок, на котором она лежит на диване, а на фоне улыбается ее муж, голливудский режиссер Пол Андерсон. Она продемонстрировала свой огромный живот во всей красе.

Третья беременность далась актрисе очень тяжело. В это время актриса набрала 22 килограмма, что отрицательно отражалось на ее самочувствии. К счастью, роды прошли быстро и без осложнений. Йовович ранее призналась, что все ее беременности были сумасшедшими.

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

Как сообщала Politeka, звезда Голливуда Мила Йовович похвасталась 12-летней дочкой-моделью: "Копия мамы".

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