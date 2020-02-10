На нових знімках артистка показала себе в стильному образі під час масштабного концерту

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

В цей раз співачка приголомшила мережа цілою серією кадрів з останнього виступу. Так, по завершенню відпочинку Світлана вирушила назад в РФ, де вже працює кілька років.

8 лютого відгримів концерт Big Love Show, де вона виступила в провокаційному вбранні. Сам концерт був присвячений швидкому настанню Дня Святого Валентина. Схоже, Світлана Лобода вирішила, що в день, який присвячується любові, необхідно з'явитися на публіці відразу в кількох образах.

На одних з представлених кадрах зірка позувала без ліфчика і в одній коротенькій тигровій сукні, підкреслившій її фігуру.

Також Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.

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