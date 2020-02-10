30-річна дочка співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна розповіла журналістам правду про стосунки з матір'ю

В інтерв'ю дівчина зізналася, що Успенська все життя знущалася над нею, застосовувала силу, обмежувала її свободу і ображала. Про це дівчина розповіла у програмі на одному з російських каналів.

За словами Плаксіної, знаменита мати все життя не давала їй бути самостійною. На думку дівчини, вона не хотіла, щоб у родині був хтось більш успішний. Тетяна розповіла, що мати відбирала у неї подарунки, подаровані знайомими, критикувала її зовнішність і говорила, що Тетяна сама по собі — ніхто.

«Все почалося, коли мені було 12-13 років. Тоді я стала комусь подобатися. Тут вона почала мене мучити, говорити, що я жирна і так далі. У мене розвинулася анорексія. Вона людина без душі», - заявила дівчина.

Після того, як Плаксіна розповіла скандальні подробиці журналістам, на іншому телеканалі влаштували шоу на цю тему. Зазначимо, що після ефіру Плаксіну силою забрали зі студії і відвезли в невідомому напрямку. Любов Успенська звинуватила журналістів у тому, що вони скористалися хворою дівчиною. Адвокат співачки підтвердив, що у її дочки дійсно діагностовано психічне захворювання. За його словами, Успенська є опікуном хворої дочки. Також чоловік додав, що Успенська злягла після скандальної телепередачі. Зараз вона себе дуже погано почуває, а в її будинку чергують лікарі.

До речі, через кілька днів після скандального ефіру Тетяна Плаксіна взяла свої слова назад і вибачилася перед матір'ю. Співчуваючі їй люди вважають, що вона зробила це під тиском Успенської. Плаксіна полетіла до США, де живе її батько. Ймовірно, близькі таким чином намагаються сховати її від преси.

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