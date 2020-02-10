Український музичний продюсер і суддя Х-Фактора Ігор Кондратюк пройшовся по виступам учасників першого півфіналу Нацвідбору на "Євробачення-2020"

8 лютого відбувся перший півфінал, в ході якого журі та глядачі віддали найбільше голосів за трьох учасників. Вони пройшли у фінал і вже 22 лютого знову виконають свої пісні як фіналісти.

Не зміг проігнорувати перший півфінал і знаменитий музичний продюсер Ігор Кондратюк, який заявив, що не почув жодної гідної пісні, яка може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це пише Главред.

"Мені видався слабеньким перший півфінал. Було багато етнічний пісень - напевно, це такий тренд у тих, хто подавав заявки, і тих, хто їх брав. Мені було цікаво послухати фольклор, але насправді він не для Євробачення", - заявив Кондратюк, додавши, що подібні пісні представляли на конкурсі країни Балкан, але успіх вони на конкурсі не мали.

Коментуючи перемогу Марини Круть, він зазначив, що більшість глядачів голосували не за пісню, а за несамовиту історію про те, як її мама на останні гроші купила дочці бандуру.

Що ж стосується другої фіналістки Нацвідбору Jerry Heil, то і тут продюсер був досить суворий у своїх висновках. Він зазначив, що співачка обрала хітову тему Європи - веганство, але саму пісню не витягла ні музично, ні вокально.

Третіми фіналістами стала група Go-A. На думку Кондратюка, вони виявилися найформатнішими з представників етнічних пісень і голос солістки дуже цікавий. Але він не впевнений, що таку пісню зможуть сприйняти в Європі.

Також Кондратюк розніс по повній виступ Ассоль. Він заявив, що у дівчини немає харизми, і вона виглядала на сцені неорганічно - співала про екологічну катастрофу, а сама одяглася в спокусливу сукню. А в першій частині пісні можна було взагалі заснути.

Коментуючи виступ грузина Gio, Кондратюк похвалив того за українську мову, але також зазначив, що його виступ це "рівень 15-річного хлопчика, який любить музику, але не рівень Євробачення".

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