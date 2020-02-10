Російська співачка Алла Пугачова на своєму ювілейному концерті виконала нову пісню

Як з'ясувалося, автором пісні «На коні» є молодий автор Олександр Дементьєв. Він відправив Примадонні пропозицію на пошту. Через півроку Пугачова відповіла йому, запропонувавши придбати пісню.

Як розповів Дементьєв, у нього була складна фінансова ситуація. Спочатку сильно захворіла мати, потім батько. Поет запросив 150 тис. рублів, на що артистка погодилася. Щоправда, у договорі було прописано, що за ці гроші автор відмовляється від авторських прав. Олександр Дементьєв договір підписав.

Пізніше, коли у нього знову виникли проблеми з грошима, він на своєму Youtube-каналі став поливати Пугачову образами, заявляючи, що він був змушений відмовитися від авторських прав і тепер не отримує авторські відрахування. На думку автора, це несправедливо.

Через деякий час поет опублікував відео-вибачення, в якому попросив вибачення у Примадонни. За його словами, Пугачова перерахувала йому авторські. Вони прийшли йому ще два місяці тому, але дізнався про це тільки зараз. Дементьєв зазначив, що Пугачова виявилася дуже адекватною людиною.

«Я дійсно помилився. Це повний провал», - зізнався поет.

Він додав, що за договором Пугачова могла б не платити йому ці гроші, але вона вчинила чесно. Поет назвав Пугачову совісною людиною. Він подякував артистці за її щедрість.

Як відомо, пісня «На коні» була виконана Примадонною на її сольному концерті в Москві. Крім цього, вона увійшла в фільм про Пугачову. Ось рядки з пісні:

«Навіть, якщо життя б'є по голові

Ти не дрефуй, будь завжди на коні

Слідом за серцем, тільки вперед

А потім вже як пощастить,

А потім вже як пощастить».

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