48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева, екс-кохана співака Сергія Лазарєва, поділилася новими одкровеннями про особисте життя

Про этоп ішет today.ua

Російська теледіва Лера Кудрявцева продовжує дивувати публіку одкровеннями про особисте життя. В кінці минулого року вона викликала вибух інтересу до себе повідомленням про грудні імплантати.

В цей раз телезірка зважилася поспілкуватися зі своїми шанувальниками і знову наговорила багато цікавого. Телезірка намагалася максимально відверто відповідати на запитання.

Так, багатьох шанувальників 48-річної теледіви дуже цікавить, як їй вдалося "закадрити" свого нинішнього чоловіка – хокеїста Ігоря Макарова, який на 16 років молодший дружини. Різниця у віці і сферах діяльності дуже істотна і припускає, що вони обертаються в різних компаніях.

"Він захотів переспати зі старенькою, я з молодим. І затягнуло", — пожартувала телеведуча.

Також Лера Кудрявцева розвіяла чутки про свій конфлікт з російської поп-дівою Аллою Пугачовою. Лера запевнила, що такі припущення - це вигадки.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, кофликт ведучої з Пугачовою виник після того, як кудрявцева запросила на програму «Секрет на мільйон» колишнього коханого Алла Сергія Челобанова, де зокрема розпитувала про інтимне життя пари. Примадонна в програмі «Нехай говорять» на Першому каналі висловила своє ставлення до таких питань: «Як із смітника вискакує дівчина, дуже гарна, ведуча. І в цьому смітнику починає ритися. «Скажіть, а ви спали з нею? Ой, а яка вона в ліжку?». І все це з екрану телевізора», — поскаржилася Примадонна.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила груди: "Ніколи не подобалися...".

Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.

Також Politeka писала, що коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя.