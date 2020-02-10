Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком из повседневной жизни

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. На снимке Лорак одета в простой домашний костюм. Легкая, струящаяся ткань, похожая на шелк, прикрывает практически все тело артистки, оголив лишь ноги.

«Все в наших руках. Пусть все складывается, как вы того желаете», - подписала фото певица.

Всего за час пост набрал 80800 лайков. В комментариях к посту артистку хвалят за прекрасный внешний вид.

«Какая красивая, господи», «Каролин, вообще законно быть такой красивой??? Очень правильные слова!», «Шикарная. Хорошего вечера Вам», «Богиня», «Дива», «Какая же вы невероятная, не могу», «Как всегда божественна!!! Видела Вас вживую очень близко, еще красивее!!!!! Одна из немногих, что и на фото и в жизни красива, про фигуру вообще молчу!!», «Красотка, Украиночка ты наша», - пишут поклонники Лорак.

Один из подписчиков написал «Тарантино не сдержался бы..», намекая на то, что Ани Лорак на снимке продемонстрировала свои ступни. Как известно, Квентин Тарантино имеет режиссерскую тягу к изображению ног и ступней, особенно женских. Во всех его фильмах можно увидеть женские ступни крупным планом. В его фильмах засветились ступни Сальмы Хейк, Умы Турман, Марго Робби и других голливудских звезд.

Кстати, Ани Лорак уже несколько дней гастролирует по городам России. Пользователи сети выкладывают фото и видео с ее концертов. Судя по всему, Лорак выкладывается на своих концертах на все 100%: она постоянно меняет наряды и декорации. Ее балет переодевается также стремительно как и сама артистка, меняя образ за образом.

Напомним, что Ани Лорак появилась на концерте без белья и произвела фурор: "Не зря же так похудела".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в мятой одежде удивила внешностью после концерта: "А губы все больше и больше".

Также Politeka писала, что Ани Лорак устроила дикие танцы, развлекая на концерте россиян: "Так и хвастается своими...".