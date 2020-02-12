37-річна Анжеліка, красуня-дружина гумориста Олександра Ревви (виступає під псевдонімом Артур Пирожков) підкорила публіку знімком на тлі світанку

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, підписавши його: "Доброго ранку, світ!!! Небо на долоні... 🤲🏼☁️". Анжеліка постала в чорних лосинах, які вигідно обтягнули її стрункі ніжки, реглані, куртці, кепці і кросівках того ж кольору. Красуня розпустила волосся і посміхається прямо в об'єктив.

Родзинкою кадру став надзвичайно красивий задній фон. Дружина Пирожкова позувала на тлі водойми і золотистого світанку, що розгорався на горизонті. Дівчина засняла неймовірне небо над своєю головою, від якого захоплює дух.

Шанувальники засипали красуню компліментами й за годину поставили майже 2 000 лайків.

"Доброго ранку Анжеліка, з вами фотографії виходять завжди красиві😍❤️"

"Дуже красиво!!! Пейзаж незрівнянний 👍"

"Добрий 🤩 де це така краса, Анжеліка?)"

"Ви чудова ,як дівчина,мама ,дружина 😘 Анжеліка ,що потрібно зробити ,щоб вас десь зустріти?😘😂 Це моя найзаповітніша мрія!♥️ Дуже сподіваюся ,колись вона здійсниться 💖💖💖✌🏾"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка похвалилася ідеальним тілом у відвертій фотосесії. Вона примірила чорний комбінезон, "забувши" надягти спідню білизну. Пікантна деталь змусила шанувальників захоплюватися і насолоджуватися бурхливими фантазіями. Від такої розкішної зони декольте неможливо відвести погляд. Ідеальна укладка та смокі-макіяж доповнили образ загадкової і чарівної "королеви".

"карколомне фото👍"; "Нереально красива ❤️"; "Королева👸 До пари своєму чоловікові королю Артуру🔥"; "Давно такої краси в такій потужній фотосесії не бачив", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Анжеліка одружена з Артуром Пирожковим з 2007 року. Пара виховує двох дочок. До весілля дівчина будувала кар'єру, працювала за кордоном, закінчивши університет за спеціальністю "готельний і туристичний бізнес". Але потім вирішила присвятити весь свій час чоловікові та дітям, закинувши професійні амбіції.

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