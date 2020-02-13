Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, здивувала знімком без чоловіка

Зірка опублікувала пост в Instagram, на якому постала в чорному вбранні, пише Politeka.net. Артистка опублікувала одне відео і фото. На чорно-білому відео Альбіна опублікувала два знімки в стилі фотоапарата "Полароїд". Зірка позувала в кріслі.

На другому фото Альбіна позувала разом з чоловіком. В даному кадрі можна було докладніше роздивитися фото образ знаменитості.

Дівчина позувала, ймовірно, у чорній футболці з написом, поверх якої вбрала довгий жакет. Образ Джанабаєвої завершили ланцюжок на шиї і сумочка на плечі.

Супутник жінки на фото вибрав чорний піджак і білосніжну сорочку.

"Сьогодні на ніч про улюблений парфум, а знаєте чому? Тому що рада була познайомитися з творцем бренду #kilian Киліаном Хеннессі і сказати йому особисто, що “Woman in Gold” і “Princess” - мої улюблені аромати....... P. s. До речі, чи любите фотографії зняті на Polaroid ??? Я -дуже❤️ #inthemoment #goodnight", - підписала фото Альбіна.

За 13 годин пост зібрав понад 2000 лайків.

"Звичайно😻 Кращі фотографії!

Дуже передають атмосферу

Кілька ваших фото навіть у колекції😅", "Такий гарний чоловік, явно знає, що потрібно жінці❣️", "Статурна красуня,стильна і знає, як подати себе в суспільстві ⭐️", "Думаю чоловік вражений красою і чарівністю Альбіни", "Розкажіть про улюблені аромати🤔🤔🌹", "Неймовірні фото! Чорно-білий стиль додає свою атмосферу і естетику😻💫", "Ви дуже гарна жінка!!! Альбін, Ви дуже гарна!!! Я Вас люблю дуже, дуже, дуже!! Хочу з Вами в живу поспілкуватися це моя мрія!!! Альбиша, це моя мрія❤️❤️❤️", "Красива зовні і красива душею😍💎💎💎", "Прекрасна!!", "Дуже ніжний і милий образ, Вам дуже підходить, красиво!!!!", "А у чоловіка вся його сутність відображається в очах!😨", "😍 все, я за парфумами... А вам прекрасної ночі !💫", "😂 ну так. Очі як у вампіра😘", "А я не дуже чогось люблю) хоч мені на Різдво подарували навіть кишеньковий принтер для роздруківки фото :)", - написали користувачі мережі.

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