70-річна російська співачка Алла Пугачова опинилася в епіцентрі надзвичайної події, що сталася 10 лютого в московському кінотеатрі "Жовтень"

Нагадаємо, під час прем'єри фільму "Лід 2" в приміщенні, заповненому зірковими глядачами, повалив густий дим і завили сирени. Виявилося, сталася пожежа, тому всіх відвідувачів в терміновому порядку евакуювали. Серед врятованих була й примадонна.

Як передає Politeka.net, в мережі з'явилися нові кадри з Аллою Борисівною з цієї "вогненної" прем'єри. Правда, користувачів мережі більше хвилює питання, що не так з зовнішнім виглядом артистки, ніж те, що вона могла травмуватися або, не дай бог, загинути.

Шанувальники стурбовані неприродним обличчям Пугачової. Люди помітили, що у неї скривлена лінія губ і сильно натягнуті вилиці. Крім того користувачі помітили, що у неї на фото змінюється "колір очей".

Про те, що артистка звернулася за допомогою до пластичного хірурга, розмови ведуться другий місяць. Пугачова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото з "натягнутим" обличчям, чим розпалила небувалі спори в мережі. Частина прихильників була впевнена, нібито зміни в зовнішності примадонни - лише вдалий фотошоп, інші ж стверджували, що співачка неодмінно лягла під ніж.

Відомий російський хірург Лейла Eпрікян прокоментувала ситуацію, зазначивши, що навряд чи б хтось з медиків ризикнув проводити операцію Аллі Борисівні, враховуючи її вік. А ось масаж обличчя та уколи вітамінів - вона цілком могла собі дозволити.

У той же час косметолог Оксана Овсепян похвалила Пугачову за бажання залишатися молодою, яскравою і квітучою. Зокрема, експерт сказала, що Аллі Борисівні є заради кого старатися, адже у неї є 43-річний чоловік Максим Галкін.

Раніше ми повідомляли, фанати звернули увагу на вбрання Пугачової під час "полум'яної" прем'єри фільму "Лід 2". Примадонна з'явилася в чорних обтягуючих брюках і вільній темній толстовці. Багато хто висловив думку, що молодіжний "прикид" недоречний для 70-річної артистки.

Нагадаємо, Пугачова потрапила в скандал з-за нової пісні, реакція зірки приголомшила.

Як повідомляла Politeka, Пугачова поплатиться за зіпсовані кар'єри, зірки ополчилися проти Примадонни.

Також Politeka писала, що Пугачова вперше заговорила після страшної пожежі, в епіцентрі якого опинилася: "Знак згори...".