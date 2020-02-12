Відома українська актриса і зірка "95 Кварталу" Олена Кравець показала студійне фото

На кадрі Кравець позувала в синьому платті без білизни і великим декольте. На тлі крім плям світла нічого не видно. Образ Олена доповнила золотими прикрасами. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Леночка, нарешті новий пост", "Ви розкриваються як квітка лотоса. Цей процес майже нескінченний, дуже красивий і чарівний. Вам дуже личить Ваше фото. Щастя Вам завжди!", "Олена, як завжди, Божественна", "Красива ти чесно...дуже..", "У світі мало таких добрих і чуйних і щирих і чуйних людей, як Ви, а шкода. Адже такі люди дарують іншим надію і безкорисливу допомогу, такі люди роблять сильніше інших і добрішим. Спасибі Вам ще раз, дай Бог Вам міцних сил і здоров'я, здійснення всіх Ваші мрій і благополуччя в житті".

Раніше ми повідомляли, що дівчата з команди "Жіночого кварталу" розіграли сцену, в якій висміяли шарлатанів з рецептами омолодження.

"Ми, жінки, так сильно не хочемо старіти, що стаємо легкою здобиччю для дуже сумнівних косметичних процедур. Дівчата, може в когось з вас був сумний досвід?", - підписано відео зі сценкою.

У сценці голова Жіночого кварталу Олена Кравець зіграла відвідувачку одного з салонів, які пропонує рецепти омолодження.

Повідомлялося, що шанувальники розгледіли округлі форми відомої гумористи Кравець на свіжих фото, зірка підтвердила, що вагітна.

днями резідентка Comedy Club 35-річна Марина Кравець вела корпоратив разом з колегою Михайлом Башкатовым. Саме фото на її сторінці і видали секрет Кравець.

Нагадаємо, Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті

А ще Politeka писала, що вагітна Кравець не втрималася й розповіла про пікантному захоплення чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі



