Відома українська співачка Настя Каменських розповіла про сюрприз, який чекає її фанатів

Зірка активно займається творчістю з надією підкорити зарубіжних слухачів, пише Politeka.net. Артистка вже записала кілька хітів іноземною мовою і, мабуть, не збирається зупинятися.

Нещодавно українська співачка опублікувала у своєму Instagram відеоанонс, в якому розповіла, що готує сюрприз для своїх фанатів. (Щоб подивитися відео, доскрольте, до кінця сторінки)

Як виявилося, на День закоханих красуня запланувала представити нову композицію. Пісню "Lollipop" Каменських записала з іспанським виконавцем і діджеєм Juan Magán. Ох і Настя, можна сказати, проміняла "постарілого" Потапа на іспанця.

У мережі артистка опублікувала уривок з нової відеороботи. В кадрі Настя позує в напівпрозорому мереживному боді та брюках-кльош чорно-білого кольору. Артистці прибрали волосся в тугу косу.

Анастасія взяла в руки трубку і піднесла до вуха.

Також на відео можна помітити і діджея, що сидить на ліжку.

"Вже 14 лютого ми з @juanmagan порадуємо вас пристрасною іспанською новинкою💥 чекаю з нетерпінням!❤", - написала в пості Настя.

За кілька днів пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

"Урааа)чекаємо)швидко і спритно рухаємося до Греммі😻😻😻👍🏻👍🏻👍🏻", "Це більше для Каменських сюрприз...старалась, працювала , потіла ....не дарма ж до неї приїжджали в бунгало😆😆нам то що? до одного🍑 послухали і забули😂😂", "Новий хіт ❤️", "Хочу, хочу швидше і більше і голосніше 🔥🤣🤣🤣 з пари секунд зрозуміло, що це черговий шедевр🔥", "З нетерпінням чекаю!!😘😍", "Будемо чекати. Я люблю іспанську музику. Вона жива і весела...", "Настюша, ви супер співачка, супер зірка. Най, Най найкраща. Обожнюю❤️", "А що то російською ще буде?", "Крихітко)😍це 💥 бомба і мега хіт⚡️!!! Спасибі за музику й ритм!!! Стегна дівчат тепер в тонусі!💃🏻", "Ви-гордість усієї країни 👏", "Коли ви заспіваєте з Maluma ??", "Ваууу ❤️🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥 Чекаємо ❤️❤️❤️❤️❤️", "Нуу, здивуйте 😏", "Пісня про льодяник 🤩Це забавно)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Потап показав Каменських, засвітивши довгоочікуваний "вагітний" живіт: "Мати моєї дитини!".

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