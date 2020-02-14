Известная украинская певица Настя Каменских рассказала о сюрпризе, который ждет ее фанатов

Звезда активно занимается творчеством с надеждой покорить зарубежных слушателей, пишет Politeka.net. Артистка уже записала несколько хитов на иностранном языке и, видимо, не собирается останавливаться.

Недавно украинская знаменитость опубликовала в своем Инстаграм видеоанонс, в котором рассказала, что готовит сюрприз для своих фанатов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте, до конца страницы)

Как оказалось, на День влюбленных красотка запланировала представить новую композицию. Песню "Lollipop" Каменских записала с испанским исполнителем и диджеем Juan Magán. Ох и Настя, можно сказать, променяла "постаревшего" Потапа на испанца.

В сети артистка опубликовала отрывок из новой видеоработы. В кадре Настя позирует в полупрозрачном кружевном боди и брюках-клеш черно-белого цвета. Артистке убрали волосы в тугую косичку.

Анастасия взяла в руки трубку и поднесла к уху.

Также на видео можно заметить и диджея, сидящего на кровати.

"Уже 14 февраля мы с @juanmagan порадуем вас страстной испанской новинкой💥 жду с нетерпением!❤", - написала в посте Настя.

За несколько дней пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

"Урааа)ждём)быстро и шустро двигаемся к Гремми😻😻😻👍🏻👍🏻👍🏻", "Это больше для Каменских сюрприз...старалась, трудилась , потела ....не зря же к ней приезжали в бунгало😆😆нам то что? до одного🍑 послушали и забыли😂😂", "Новый хит ❤️", "Хочу, хочу быстрее и побольше и погромче 🔥🤣🤣🤣 с пары секунд понятно что это очередной шедевр🔥", "С нетерпением жду!!😘😍", " Будем ждать. Я люблю испанскую музыку. Она живая и весёлая...", "Настюша, вы супер певица, супер звезда. Самая, самая лучшая. Обожаю❤️", "А что то на русском еще будет?", "Детка)😍это 💥 бомба и мега хит⚡️!!! Спасибо за музыку и ритм!!! Бёдра девчат теперь в тонусе!💃🏻", "Вы гордость всей страны 👏", "Когда вы запоете с Maluma ??", "Ваууу ❤️🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥 Ждем ❤️❤️❤️❤️❤️", "Нуу, удивите 😏", "Песня про леденец 🤩Это забавно)", - написали пользователи сети.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот: "Мать моего ребенка!".

Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео: "Молодость уходит, угомонись".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде: "Настя, надоело уже...".