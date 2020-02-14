Співачка показала, де проводить час

Українська співачка Аліна Гросу подорожує по Європі і регулярно викладає фото в своїй Instagram

Красуня нещодавно опублікувала знімок, на якому хвалиться своєю красою, пише Рoliteka.net. Красуня з'явилася в чорному пальто з хутром. Вбрання, незважаючи на закритість, не змогло приховати принади співачки. Її стрункість також підкреслена пальтом.

Аліна одягла чорну пов'язку на голову, її світле волосся трохи розвіяв вітер.

Гросу підняла підборіддя і подивилася вдалину.

Макіяж артистки - непомітний складається з рівних ліній на повіках. На обличчі також виділяються рожеві пухкі губи дівчини. Виглядає вона просто чудово.

"Тільки всі паролі і замки мої зламані.. мій небезпечний злочинець на волі знову 🔗🔓💔 #заарештований #скоро А поки надихаємося Віднем 🖤🤍🖤", - підписала знімок зірка.

Пост всього за кілька хвилин зібрав понад 1000 лайків.

"🔹Ми займаємося тільки най ідеальними і повністю ідентичними брендовими репліками", "Як завжди красива😍 З нетерпінням чекаємо❤️🙏", "Гарна фотографія😍😘", "Красуня 😍", "Оо Будапешт", "Краса ррррр ням ням🔥🙈", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу вирішила показати в розділі Сторі цілу серію кадрів з відпочинку у Відні, а також в тих місцях, якими милувалася і відвідала кілька годин тому.

При цьому після Аліна представила і саму себе на тлі неймовірних творів мистецтва.

Як видно, перед камерою Аліна з'явилася в симпатичному чорному платті, яке підкреслило її талію, такого ж кольору черевиках і з пов'язці на голові.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу одягла чорне напівпрозоре ультракоротке плаття, чорні колготки-сіточку і такого ж кольору замшеві ботфорти.

Артистка сиділа, закинувши ногу на ногу, паралельно демонструючи їх довжину і стрункість.

Нагадаємо також, що Аліна Гросу постала перед дзеркалом у тренчі, а під ним можна побачити міні-сукню чорну, але прозору. Через неї легко можна розглянути білизну співачки.

Гросу зробила губи качечкою і зробила селфи. На тлі можна побачити якихось інших людей, а також стіл з різною їжею і чашками.

Нагадаємо, Гросу кокетливо розстебнула плаття і покрасувалася перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що Гросу в бездонному декольте засвітила все, що можна

Також Politeka повідомляла, що Гросу облягла принади тонкою тканиною і показала себе з усіх ракурсів