Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий кадр з столиці Австрії Відня

На фото Аліна позує в червоному піджаку і розпущеним волоссям. Вона показала себе досить грубо, тому більше нічого не можна розгледіти, зате можна оцінити зовнішність Гросу. Співачка вирішила цього разу не збирати волосся у хвіст і залишила їх спереду. На тлі можна побачити цегляну стіну і якоїсь невідомої людини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото або написати коментарі. Все із-за того, що Аліна опублікувала новий знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати передплатників на своїй сторінці новими фото і відео.

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами.

цього разу зірка вирішила показати в розділі Сторі цілу серію кадрів з відпочинку у Відні, а також в тих місцях, якими милувалася і відвідала кілька годин тому. При цьому після Аліна вирішила показати і саму себе на тлі неймовірних творів мистецтва.

Як видно, перед камерою Аліна з'явилася в симпатичному чорному платті, подчеркнувшем її талію, такого ж кольору черевиках і з пов'язкою на голові. Лаконічний образ Гросу доповнила легким макіяжем, з акуратною укладанням. На думку шанувальників, образ зірки відмінно поєднується з представленими поруч картинами, якими замилувалася зірка.

Повідомлялося, що Аліна Гросу розповіла, що вірить у магію чисел.

На фото співачка з'явилася в елегантному білому платті, яке ззаду виявилося розстебнутим до талії. Таким чином Гросу оголила свою спину. Дівчина зазначила, що 2 лютого – чарівний день, тому потрібно загадати бажання.

«Кажуть, що якщо загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Особливо якщо це відбудеться 2 години 2 хвилини. Я тут одна така, яка вірить в казки?», - зазначила артистка.

Нагадаємо, Гросу засвітилася під час відпочинку у Відні в повній самоті

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