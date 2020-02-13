Українська модель Алла Костромічова вирішила показати шанувальникам ідеальну фігуру, якою її нагородила природа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нью-Йорк надихнув, трохи веселощів під дощем…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Костромічова позує у відвертому зеленому сукні, що підкреслює її ідеальні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«Нереальна», «богиня!»,»вау!», «нереально круто», «шикарна», «дуже, дуже класне відео – супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська модель Алла Костромічова розповіла в ролику про проблеми з голосом

Алла в цей раз позувала в легкому одязі і з капелюхом на голові. На тлі видно пальми і можна припустити, що Костромічева на відпочинку.

"Мої зайчики, ви завалили мені директ, я відчуваю себе добре, просто у мене після перельоту пропав голос і я розмовляю як стара "дівчина легкої професії". Можу підробляти в "Надання інтимних послуг по телефону, якщо комусь цікаво, то пишіть або набирайте", - сказала Алла в сторіс.

Фанати не змогли нічого відповісти моделі. Ролик був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

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