15 лютого в Україні пройде другий етап національного відбору на Євробачення 2020.



Артиста, який представить країну на головному пісенному конкурсі, відбирають у три етапи: два півфінали і фінал. Politeka.net розкриває список учасників другого етапу. Музиканти покажуть все, на що здатні, у Палаці культури КПІ. Кращі з них зустрінуться в фіналі 22 лютого і будуть змагатися за право поїхати на Євробачення в Роттердам.

Учасники другого півфіналу

Лише на національний відбір запросили 16 виконавців — по вісім учасників в кожному півфіналі. У другому етапі артисти будуть виступати в такому порядку:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure — об'єднання української групи MOONZOO, що працює в електронному жанрі Sad Dance, з репером F.M.F. Sure з США. Будуть виконувати пісню “Maze”.

2. FO SHO — хіп-хоп група, яку в 2019 році створили три сестри-афроукраїнки (Бетті, Маріам і Сіона Ендале). У своїх піснях вони відображають свою багату мультикультурну спадщину. На конкурс дівчата приготували пісню “BLCK SQR”.

3. Еліна Іващенко — підкорює музичний Олімп з п'яти років. Перемогла у двох найбільших вокальних шоу України "Голос. Діти" і "Х-фактор", отримала Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри 2018". Пісня — “Get up”.

4. Олександр Порядинський — український співак і композитор, сам пише пісні, наймолодший переможець шоу "Х-фактор". Виступить у Національному відборі зі своєю піснею “Savior”.

5. Альона Левашева (Garna) — сольна співачка, автор пісень, вокалістка симфонічного оркестру Prime Orchestra та каверпроекта Manera. Вийде на сцену з композицією “Who We Are?”.

6. Андрій Хаят (KHAYAT) — співак, представник рідкісного жанру фолктроніка. Був півфіналістом Нацвідбору в минулому році. Після конкурсу випустив свій перший альбом “KHMIL'”. Для Євробачення він написав пісню “Аll for love”.

7. Володимир Ткаченко (David Axelrod) — вже знаменитий український виконавець, композитор і музикант. На нацвідбір він вибрав пісню “HORIZON”.

8. TVORCHI — група з Тернополя, яка прославилася треком Believe. Пісня швидко увійшла в топ-10 чартів Google в Україні. Колектив добре зустрічають навіть за кордоном. На Євробачення вони готові повезти пісню “Bonfire”.

Правила Нацвідбору на Євробачення 2020, журі та ведучий

В 2020 році музиканти зі всього світу будуть боротися за перемогу в місті Роттердам, Нідерланди. Євробачення традиційно проводять у три етапи. 12 і 14 травня будуть півфінали. А 16 травня – фінал.



Щоб показати себе на Євробаченні, конкурсантам потрібно перемогти на національному відборі. Всім учасникам на момент першого півфіналу повинно виповнитися 16 років.



На конкурс музиканти приїжджають з новими авторськими піснями. За умовами Євробачення допускають тільки композиції, які не з`являлися в ефірі, не публікували в інтернеті і не співали вживу до 1 вересня 2019 року.



Після минулорічного скандалу з Maruv, в Україні ввели нове правило Нацвідбору. З 2020 року до участі не допускають артистів, які виступали в Росії з 2014 року або незаконно відвідували Крим. Крім того, не можна планувати і афішувати гастролі в Росії. Якщо такі порушення помітять – конкурсанта дискваліфікують.



В журі Нацвідбору обрали Андрія Данилка, Тіну Кароль та Віталія Дроздова. Вести другий півфінал буде Сергій Притула.

Де і коли дивитися другий півфінал

Другий півфінал розпочнеться у суботу, 15 лютого, о 19:00. Його покажуть у прямому ефірі на телеканалах “СТБ”, “UA: Культура” і “UA: Перший”. Крім того, подивитися національний відбір можна онлайн на YouTube.

Варто відзначити, що Україна вже на крок ближче до Євробачення – перший півфінал пройшов 8 лютого. За його підсумками у фінал пройшли три учасника: Krutь, Jerry Heil та гурт Go-A

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