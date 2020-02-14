Відома українська співачка Анна Седокова показала нове спільне фото з Янісом Тиммой

Яніс на фото сидить на поліцейському мотоциклі марки "БМВ" і тримає однією рукою кермо. Седокова при цьому сіла на нього, обійнявши за плечі, а він її взяв за талію. Ганна була в чорній куртці і панчохах або чомусь подібному. Тімма позував в чорному одязі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо чесно, то було у мене в житті різне, але я ні на секунду не жалію!

Адже найцінніше, це досвід і фотки, які нікому не можна показати. Хто хоче іменне привітання сьогодні подрузі, дівчині або хлопцю?", - написала Седокова запропонувавши в коментарях визнаватися в любові.

Фанати встигли поставити більше 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим на світському заході, який відбувся вчора ввечері. На представленому в Instagram відео співачка позувала у чорному облягаючому платті з декольте, яке відкривало її груди.

Повідомлялося, що Седокова ледве втримала груди в тісному ліфчику, спантеличивши виглядом.

цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і природним виглядом в одному чорному топі. До речі, подібні відео від Ганни останнім часом стали рідкістю, оскільки кілька тижнів зірка активно займалася своїм новим захопленням, всіляко вихваляючись в Інста-Сторі образами в різних спортивних костюмах.

Нагадаємо, "беременная" Седокова шокувала новим відео з подружками

А ще Politekka писала, що Сєдокова похизувалася першим "вагітним" кадром разом з молодим коханцем

Також Politeka повідомляла, що "вагітна" Сєдокова похизувалася жаркими поцілунками з молодим коханцем



