Зірка «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару показала шанувальникам, що перебуває в прекрасній фізичній формі

33-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографіями з відпочинку на Балі, передає Politeka.

На знімках вона позує на пляжі, демонструючи підтягнуту фігуру і пружні сідниці. На дівчині великі сонцезахисні окуляри, що закривають половину обличчя, а з аксесуарів – три ланцюжки з підвісками.

У коментарях користувачі не поскупилися на компліменти для дівчини, однак були і ті, кого збентежив розмір грудей артистки, але вона не стала відповідати на шпильки злостивців.

«Ну класно, тут по іншому не скажеш, акураті груди, попа теж», «Красуня», «В натурі сексуальна», «Яка ж ви класна! Я вами захоплююся», «Справжня морячка. І попа в піску», «Як красиво! Головне, що не ногииии», – пишуть шанувальники.

Ірина відома не тільки участю в «Жіночому Кварталі». Глядачам вона запам'яталася за ролями у скетч-шоу «Країна У», «Одного разу під Полтавою», виступами в «Лізі Сміху» і «Іграх Приколів». Саму себе вона називає «універсальним солдатом» і мріє знятися в повнометражному фільмі.

Сопонару любить подорожувати, займатися спортом, слухати хорошу музику і читати книги.

Але повернемося до відпочинку на Балі, фото з якого дівчина активно публікує в мережі. Нещодавно Ірина показала незвичайний знімок, на якому похвалилася фруктами і красивими частинами тіла.

Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром. Дівчина похизувалася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

У руках Сопонару тримала тарілку з екзотичними фруктами.

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