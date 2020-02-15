Звезда «Женского Квартала» Ирина Сопонару показала поклонникам, что находится в прекрасной физической форме

33-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха на Бали, передает Politeka.

На снимках она позирует на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы. На девушке большие солнцезащитные очки, закрывающие половину лица, а из аксессуаров – три цепочки с подвесками.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты для девушки, однако были и те, кого смутил размер груди артистки, но она не стала отвечать на колкости злопыхателей.

«Ну классно, тут по другому не скажешь, грудь аккуратная, попа тоже», «Красотка», «В натуре сексуальная», «Какая ж вы классная! Я вами восхищаюсь», «Настоящая морячка. И попа в песке», «Как красиво! Главное, что не ногииии», – пишут поклонники.

Ирина известна не только участием в «Женском Квартале». Зрителям она запомнилась по ролям в скетч-шоу «Країна У», «Однажды под Полтавой», выступлениями в «Лиге Смеха» и «Играх Приколов». Саму себя она называет «универсальным солдатом» и мечтает сняться в полнометражном фильме.

Сопонару любит путешествовать, заниматься спортом, слушать хорошую музыку и читать книги.

Но вернемся к отдыху на Бали, фото с которого девушка активно публикует в сети. Недавно Ирина показала необычный снимок, на котором похвасталась фруктами и красивыми частями тела.

Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром. Девушка продемонстрировала стройность, а также ровный загар. На красотке можно заметить черные трусики.

В руках Сопонару держала тарелку с экзотическими фруктами.

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