Популярна співачка Аліна Гросу продовжує дивувати шанувальників новими фото і відео

Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явився перепост загадкового фото, на якому оголена дівчина лежить в ліжку з невідомим чоловіком, передає Politeka. Опублікував фотографію в сторіз користувач мережі під ім'ям Дмитро Кравченко, який підписан як директор з колоборацій. Гросу сторіз перепостила.

Пізніше стало відомо, що це реальне фото, на якому Аліна Гросу зображена з моделлю, переможцем шоу «Топ-модель по-українськи» Самвелом Туманяном. В мережі є й інші відверті знімки пари. На фото Аліна і Самвел лежать у ліжку повністю оголеними. Як виявилося, Гросу запросила хлопця знятися у своєму кліпі «Ложь».

Незважаючи на те, що кліп вийшов у 2018 році, згадати про нього Гросу вирішила саме зараз.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу похвалилася цілою серією знімків з відпочинку у Відні. Гросу фотографувалася на тлі зимового міста з гарним видом. Перед камерою зірка з'явилася в симпатичному чорному пальто з величезним коміром та поясом на талії. Показово, що ні на одному зі знімків не було чоловіка Гросу Олександра Комкова, з яким вони одружилися в 2019 році.

Також Гросу здивувала шанувальників кадрами з гримерки. Вона постала перед камерою в тонкій витонченій сукні чорного кольору. Артистка виставила вперед стрункі ніжки, продемонструвавши свою фігуру. Зазначимо, що обличчя дівчини на фото виглядає дуже неприродно. Крім пластичних втручань, які пережила співачка, вона звикла наносити макіяж таким чином, що стає практично невпізнанною. Особливо, якщо порівнювати її з малою Гросу, яка підкорила українців на початку своєї сольної кар'єри піснею «Бджілка».

Нагадаємо, що шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному: "Красуня, ням-ням".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу шокувала новим обличчям після відпочинку в Європі, особисті кадри: "Відень пішов на користь".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу здивувала посвіжілим обличчям на відпочинку: "А з ким розважаєшся, Аліна?".