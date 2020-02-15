Відома українська виконавиця Анна Седокова вразила шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"Привіт, спиш ❤️Ну що, який у тебе улюблений момент у кліпі #игристоеДетка ? Там, де я з дівчатками запалюю 💃🏻або з коханою 💋? Ми тут посперечалися…", - сказала вона.

Звернемо увагу, що звернення Сєдкова супроводжувала знімком у відвертому напівпрозорому вбранні, який ефектно підкреслює її форми.

"Капелюх прикольна", "вогонь просто", "кльова", "На Ханну тут дуже схожа", "Дівчаток на твоєму тлі не особливо було помітно. Весь кліп дивилася на рожеві лосини, потім на Янчика", - пишуть вони.

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Седокова в цей раз позувала в чорній куртці і рожевих штанях на першому кадрі. Поруч з нею були ще три дівчини. На другому кадрі вона вже з великим латексним поясом і білій майці або чомусь подібному, а також чорних окулярах. В останній частині вона закриває двері машини в першому способі. Ганна була в цей раз з довгими косами, схожими на дреди.

Фанати встигли подивитися відео більше 200 тисяч разів і написали безліч коментарів.

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