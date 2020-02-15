Відома українська виконавиця Анна Седокова вразила шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"Привіт, спиш ❤️Ну що, який у тебе улюблений момент у кліпі #игристоеДетка ? Там, де я з дівчатками запалюю 💃🏻або з коханою 💋? Ми тут посперечалися…", - сказала вона.

Звернемо увагу, що звернення Сєдкова супроводжувала знімком у відвертому напівпрозорому вбранні, який ефектно підкреслює її форми.

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"Капелюх прикольна", "вогонь просто", "кльова", "На Ханну тут дуже схожа", "Дівчаток на твоєму тлі не особливо було помітно. Весь кліп дивилася на рожеві лосини, потім на Янчика", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анна Сєдокова показала частина нового кліпу до пісні

Седокова в цей раз позувала в чорній куртці і рожевих штанях на першому кадрі. Поруч з нею були ще три дівчини. На другому кадрі вона вже з великим латексним поясом і білій майці або чомусь подібному, а також чорних окулярах. В останній частині вона закриває двері машини в першому способі. Ганна була в цей раз з довгими косами, схожими на дреди.

Фанати встигли подивитися відео більше 200 тисяч разів і написали безліч коментарів.

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Нагадаємо, "беременная" Сєдокова похизувалася жаркими поцілунками з молодим коханцем

А ще Politeka писала, що Седокова повідомила про поповнення в родині і показала малюка

Також Politeka повідомляла, що Седокова шокувала заявою, засвітивши фігуру в домашньому вигляді