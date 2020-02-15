Зірка вирішила показати, за що її полюбили чоловіки

Відома українська телеведуча Олена Філонова похвалилася розкішними формами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Вітаю Всіх З Днем Святого Валентина ❤️❤️❤️

«Любові повинно бути багато! ❤️ Але найбільше я бажаю знайти її тим, хто ще не знайшов 😊🙏🏼❤️ Нехай кожен в цьому світі знайде свою другу половинку 😍🥰 Любіть і будьте щасливі ❤️❤️❤️ P. S. Як і обіцяли, фото в плавочках. Ну, Ви знаєте про що я, якщо дивилися моє відео з розпакуванням», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Філонова позує у красивих плавках, елегантно вигнувшись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Відразу захотілося поставити лайк», «супер, дуже красива», «Красива, щира, справжня, добра, я вас обожнюю», «Треба ставити позначку 18+», «Уф уф персик», «Ніжки вогонь», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Олена Філонова похвалилася апетитними формами в прозорому вбранні.

Так, на кадрах ведуча позує в абсолютно прозорому вбранні, під яким красується елегантне білизна. А на інших знімками Філонова танцює все в тому ж елегантному вбранні прямо в ресторані.

Звернемо увагу, що українці не змогли висловити свою думку про апетитних формах дівчини. Знімки вона розмістила в Сторіс.

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