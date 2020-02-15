Відома українська телеведуча Олена Філонова похвалилася розкішними формами в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Вітаю Всіх З Днем Святого Валентина ❤️❤️❤️
«Любові повинно бути багато! ❤️ Але найбільше я бажаю знайти її тим, хто ще не знайшов 😊🙏🏼❤️ Нехай кожен в цьому світі знайде свою другу половинку 😍🥰 Любіть і будьте щасливі ❤️❤️❤️ P. S. Як і обіцяли, фото в плавочках. Ну, Ви знаєте про що я, якщо дивилися моє відео з розпакуванням», - йдеться у підписі.
Зірка Квартал 95 роздяглася і показала розкішне тіло у всій красі: "Дуже і дуже..."
Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже: "Буду брудною..."
Дорослі діти Кравець, Кошового та інших зірок «Квартал 95» вразили зовнішністю: яскраві кадри
Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі: «з'явиться на...»
Звернемо увагу, що на знімку Філонова позує у красивих плавках, елегантно вигнувшись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Відразу захотілося поставити лайк», «супер, дуже красива», «Красива, щира, справжня, добра, я вас обожнюю», «Треба ставити позначку 18+», «Уф уф персик», «Ніжки вогонь», - пишуть вони.
До цього ми писали, що Олена Філонова похвалилася апетитними формами в прозорому вбранні.
Так, на кадрах ведуча позує в абсолютно прозорому вбранні, під яким красується елегантне білизна. А на інших знімками Філонова танцює все в тому ж елегантному вбранні прямо в ресторані.
Звернемо увагу, що українці не змогли висловити свою думку про апетитних формах дівчини. Знімки вона розмістила в Сторіс.
Нагадаємо, відома телеведуча змінилася до невпізнання після скандалу з дочкою: "Боже, що з обличчям?"
А ще Politeka писала, ведуча накинулася на дочку з-за наркотиків, такого повороту ніхто не очікував: "Грошей не вистачить..."
Також Politeka повідомляла, що дочка ногами побила відому телеведучу