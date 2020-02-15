Звезда решила показать, за что ее полюбили мужчины

Известная украинская телеведущая Елена Филонова похвасталась роскошными формами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Поздравляю Всех С Днём Святого Валентина ❤️❤️❤️

«Любви должно быть много! ❤️ Но больше всего я желаю обрести её тем, кто ещё не нашёл 😊🙏🏼❤️ Пусть каждый в этом мире обретёт свою вторую половинку 😍🥰 Любите и будьте счастливы ❤️❤️❤️ P.S. Как и обещали, фото в плавочках. Ну, Вы знаете о чем я, если смотрели мое видео с распаковкой», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Филонова позирует в красивых плавках, элегантно выгнувшись на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Сразу захотелось лайк поставить», «супер, очень красивая», «Красивая, искренняя, настоящая, добрая, я вас обожаю», «Надо ставить отметку 18+», «Уф уф персик», «Ножки огонь», - пишут они.

До этого мы писали, что Елена Филонова похвасталась аппетитными формами в прозрачном наряде.

Так, на кадрах ведущая позирует в абсолютно прозрачном наряде, под которым красуется элегантное белье. А на других снимками Филонова танцует все в том же элегантном наряде прямо в ресторане.

Обратим внимание, что украинцы не смогли высказать свое мнение об аппетитных формах девушки. Снимки она разместила в Сторис.

Напомним, известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после скандала с дочерью: "Боже, что с лицом?"

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