Екс-менеджер фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2020" David Axelrod (Володимир Ткаченко) розповіла свою версію, чому співак змінив прізвище
Про це повідомляє "Сегодня"
Українська виконавець David Axelrod (Володимир Ткаченко) потрапив у фінал Нацвідбору на "Євробачення-2020" після успішного участі у другому півфіналі 15 лютого. З його ім'ям також пов'язанf гучнf заява.
Екс-продюсер Ткаченко Анжеліка Буркіна заявила в соцмережах, що артист змінив сценічне ім'я через борги. Вона відкрила деталі співпраці з артистом, пояснивши, що зміна імені для Ткаченка була вимушеним заходом. Сам співак раніше заявляв, що за допомогою зміни імені хотів увічнити пам'ять про свого дідуся.
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Буркіна заявила, що "багато років мовчала", однак тепер вирішила викрити співака, тому що настав підходящий момент. За її версією, для запису кліпів, покупки гітари і костюмів і на інші витрати вони з Володимиром брали гроші в борг. Гроші Ткаченко повинен був повернути після телепроекту "Х-фактор".
"Мова йде про 10 тисяч доларів – це те, що ми встигли оформити документально, насправді витрачено на нього було набагато більше! За мірками шоу-бізнесу це, начебто, дрібниці, але тим не менш, це гроші, а їх потрібно повертати", – написала Буркіна.
Екс-менеджер співака стверджує, що зверталася до суду, бо Ткаченко повертати борги не хотів і продовжував виконувати пісню "Тебе вибираю", створену на позикові гроші. Нібито думка про те, що борги повертати не треба співакові вселила нова продюсер.
"При цьому у новоспеченого тандему вистачило нахабства "крутити" створені нами пісню і кліп де тільки можна, і зневажати священне авторське право як завгодно, поки я це не припинила судовими позовами", – сказала Анжела Буркіна.
Нагадаємо, що в суботу, 15 лютого в Україні пройшов другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Так, згідно результатів, далі пройшли TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.
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