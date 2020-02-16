Екс-менеджер фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2020" David Axelrod (Володимир Ткаченко) розповіла свою версію, чому співак змінив прізвище

Про це повідомляє "Сегодня"

Українська виконавець David Axelrod (Володимир Ткаченко) потрапив у фінал Нацвідбору на "Євробачення-2020" після успішного участі у другому півфіналі 15 лютого. З його ім'ям також пов'язанf гучнf заява.

Екс-продюсер Ткаченко Анжеліка Буркіна заявила в соцмережах, що артист змінив сценічне ім'я через борги. Вона відкрила деталі співпраці з артистом, пояснивши, що зміна імені для Ткаченка була вимушеним заходом. Сам співак раніше заявляв, що за допомогою зміни імені хотів увічнити пам'ять про свого дідуся.

Буркіна заявила, що "багато років мовчала", однак тепер вирішила викрити співака, тому що настав підходящий момент. За її версією, для запису кліпів, покупки гітари і костюмів і на інші витрати вони з Володимиром брали гроші в борг. Гроші Ткаченко повинен був повернути після телепроекту "Х-фактор".

"Мова йде про 10 тисяч доларів – це те, що ми встигли оформити документально, насправді витрачено на нього було набагато більше! За мірками шоу-бізнесу це, начебто, дрібниці, але тим не менш, це гроші, а їх потрібно повертати", – написала Буркіна.

Екс-менеджер співака стверджує, що зверталася до суду, бо Ткаченко повертати борги не хотів і продовжував виконувати пісню "Тебе вибираю", створену на позикові гроші. Нібито думка про те, що борги повертати не треба співакові вселила нова продюсер.

"При цьому у новоспеченого тандему вистачило нахабства "крутити" створені нами пісню і кліп де тільки можна, і зневажати священне авторське право як завгодно, поки я це не припинила судовими позовами", – сказала Анжела Буркіна.

Нагадаємо, що в суботу, 15 лютого в Україні пройшов другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Так, згідно результатів, далі пройшли TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

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