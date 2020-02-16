Тріумфатори Нацвідбору на Євробачення-2020 року отримали різку критику на свою адресу

Як повідомляє Politeka.net, дует TVORCHI з Тернополя отримав максимальні бали на думку суддів і глядачів, і став головним тріумфатором другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Вони представили композицію "Bonfire", присвячену екологічним проблемам (щоб переглянути відео виступу доскрольте сторінку до кінця).

Дует складається з Андрія Гуцуляка (сануд-продюсер) і Джеффрі Кенні (вокал). Вони виконують пісні українською та англійською мовами.

Джеффрі приїхав з Нігерії на навчання. З засновником групи вони познайомилися випадково. Андрій підійшов до нього на вулиці, щоб поспілкуватися і підтягнути свій рівень англійської.

За два роки TVORCHI випустили два альбоми - The Parts і Disco Lights. Брали участь у фестивалях "Файне місто" (Тернопіль), Atlas Weekend (Київ), Ukrainian Song Project (Львів). пісня "Believe", кліп на яку зняли за 100 доларів набрала вже 949 тисяч переглядів на каналі youtube, і посіла 9 місце в чартах Google Play в Україні.

У мережі українці влаштували гарячі суперечки про те чи достойні вони фіналу Національного відбіру Євробачення-2020 року. Багатьом українцям не сподобалося виконання пісні, часто вони звертали увагу на слабкий вокал соліста.

"🙏🆘 Хлопці, співайте приспів в такій же манері, як в студійці, не треба грати голосом!!!! Пісня шикарна, але не ідеально звучить новий варіант!! Плз!!!!", "Сподіваюся до фіналу живе виконання підтягнете 🤞", "Підтягнути номер і вокал І все, можна відправляти на євробачення", "Я особисто думала що буде круто, але голос слабкий, це як з Джері Хейл, розчаровали з вокалом, а також номер класний🔥 бажаю всього найкращого і звичайно перемоги🙏", "Блін, тільки я чую що, щось не так ? Він з ритму ніби як вибивається, вокал слабкий і глухий, все якось блякло. =(".

Варто відзначити, що знайшлися також серед українців і ті, хто залишилися в повному захваті від пісні дуету.

"Кращі пацани, хочу бачити не лише у фіналі, а також на Євро", "Я в захваті! Так стильно, круто, емоційно, мені дуже подобається, насолоджуюся кожною миттю виконання!", "Запоминающе! Сучасно! Хочеться переслуховувати! Музика качає 💃 голос гарний, доопрацювати і буде 💥 гармата! Дуже крутий хіт , НА ЄВРОООО🔥".

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