37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Артура Пирожкова, одягалася в топ і лосини, відправившись в спортзал, змусивши при цьому попотіти шанувальників

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася жарким знімком у своєму мікроблозі в Інстаграм. Анжеліка постала в "тісному" вбранні, повиснувши вниз головою на тренажері спиною до об'єктиву. Красуня посвітила пружною "п'ятою точкою", нікого не залишивши байдужим.

"Добрий Воскресельник !!! 🙃🦇 😜", - підписала фото Ревва.

Шанувальники засипали дівчину компліментами.

"Анжеліка, Ви дійсно мотивуєте зайнятися собою! 👏👏👏"

"Анжеліка,зараз знову подивилася новий кліп Летимо зі мною і подумала,як класно було б Вас теж бачити на концертах Артура Пирожкова.Ви варті уваги,і хочеться з Вами познайомитися ближче🌹🌹🌹"

"Яка ти молодець 👏🏻💪🏻"

"Анжеліка ,ви велика молодець ! Намагаєтеся ,щоб виглядати завжди на 200% зі 💯. І справді,схожі на лялечку ❤️"

"Ого, яка величезна сила! У такої дюймовочки 😍"

"Поза летючого миша"

"Красуня пощастило з вами чоловікові вашому 🥰😘"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка сколихнула мережу, виставивши напоказ "дорослі" розваги з чоловіком Олександром Реввою (справжнє ім'я артиста). Так, в кадрі вони з чоловіком злилися в полум'яному поцілунку. Очевидно, дівчина не соромиться показувати публіці свої палкі почуття до чоловіка, які не згасли за майже 13 років шлюбу.

Вона постала в напівпрозорій сірій сукні, а Артур Пирожков у чорній сорочці і такого ж кольору шкіряних штанях.

Шанувальники прийшли в захват від парочки, не втримавшись від емоцій в коментарях: "Шикарна пара! 😍Щастя, любові і Божих благословінь Вашій прекрасній родині!🙏🏻💕"; "Дуже інтелігентний, культурний поцілунок вийшов😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 "; "Хочеться сказати - заздрю,але ні, піду з чоловіком поцілуюсь💟Щастя Вам з Олександром🌹🌹🌹"

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