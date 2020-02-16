Знаменита українська співачка Анна Седокова здивувала відвертими кадрами

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На знімку екс-солістка групи ВІА Гра одягнена в чорне плаття з глибоким декольте. У неї вечірній макіяж і пристрасна укладка.

«Я не мила. Не добра, не класна, вірніше не завжди така. Я ненавиджу себе за те, що мені ніяково сказати ненавиджу. Ненавиджу, коли намагаюся довести це всім, що я гарна. Хтось з минулого (ймовірно батьки), кажуть мені - ти повинна бути хорошою дівчинкою, щоб тебе похвалили. Тоді тебе погладять по голові і скажуть, що ти молодець!», - відверто заявила Седокова у своєму пості.

За її словами, люди повинні приймати лють всередині себе так само як і доброту. Вона вважає, що люди мають право не любити.

«Хороша дівчинка не повинна бути всепрощаючою дурепою) Хороша дівчинка може бути сильною і сміливою!», - підкреслила артистка.



В коментарях до посту шанувальники Седокової розхвалили її за фото і за слова.

«Ну нічого собі!! Бомба», «Золоті слова від Королеви», «Аня, ти справжня! І це головне», «Згодна, хороша дівчинка нікому нічого не винна!», «Анька, правильно мислиш, муділ повно, не треба їх любити!», «Ти просто жінка, прекрасна жінка! І живеш життям яким хочеш! Ти шикарна», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Седокова досить часто публікує фото у відвертих вбраннях. Зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців. Нещодавно вона здивувала шанувальників заявою про те, що вона зі своїм хлопцем Янісом Тіммою чекає поповнення! Пізніше співачка пояснила, що вони завели собаку.

Нагадаємо, що Анна Седокова розставила ноги на камеру і похвалилася новою гордістю: "Улюблений момент...".

Як повідомляла Politeka, Седокова похизувалася розвагами з натовпом чоловіків: "Гаряче, прямо в гримерці".

Також Politeka писала, що Анна Седокова з молодим коханцем влаштувала інтимну фотосесію на залізному коні: "Ось це пристрасть!".