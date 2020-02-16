Легендарна радянська і російська співачка Алла Пугачова розповіла про всі операції, що їй зробили на тілі

Пугачова в інтерв'ю КП розповіла, що лікарі забороняють їй робити пластику з-за серця. Але це її не зупинила і дрібні втручання вона могла робити. Так Алла Борисівна зробила операцію на лобі і вилицях.

"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) що Я божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки із-за проблем з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – заявила Примадонна.

При цьому співачка зазначила, що нитки їй не ставили. Вона впевнена, що це жахливе дію.

Артистка додала, що зацікавилася уколами краси, але це страшні дії. Тому читає про таке тільки в мережі.

Раніше ми повідомляли, що легендарна Алла Пугачова покрасувалася на тлі літнього або весняного пейзажу.

На новому опублікованому архівному кадрі зірка сцени красується у блакитного відтінку ретро-авто.

найвідоміша співачка на всьому пострадянському просторі позувала за кермом "Перемоги". Машина стояла у дворі серед густої садової зелені, а російська виконавиця сиділа за кермом і широко посміхалася на камеру.

Під фото маса коментарів, зокрема, компліментів на адресу Алли Пугачової, мовляв, "ще така, відносно, але молода тут". Також деякі фолловери сторінки зазначили, що "пейзаж" на фото "до болю знайомий".

Повідомлялося, що легендарна російська співачка Алла Пугачова відвідала прем'єру фільму "Лід 2".

На кадрах Алла Борисівна здалася у сукні вільного крою з прозорим передом і щільним задом. Воно, як і лосини, були чорного кольору. Поряд з Пугачовою був невідомий молодик у свитшоте, чорних штанях, капелюсі і з червоним конвертом у руках.

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