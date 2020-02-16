Легендарна радянська і російська співачка Алла Пугачова розповіла про всі операції, що їй зробили на тілі
Пугачова в інтерв'ю КП розповіла, що лікарі забороняють їй робити пластику з-за серця. Але це її не зупинила і дрібні втручання вона могла робити. Так Алла Борисівна зробила операцію на лобі і вилицях.
"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) що Я божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки із-за проблем з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – заявила Примадонна.
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При цьому співачка зазначила, що нитки їй не ставили. Вона впевнена, що це жахливе дію.
Артистка додала, що зацікавилася уколами краси, але це страшні дії. Тому читає про таке тільки в мережі.
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