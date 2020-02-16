Відома українська телеведуча Катя Осадча показала нові фото, де вона позує в червоному
На фото Осадча в сукні і і вуалі, а також червоному оздобленні. На першому фото вона просто стоїть біля сходинок, на другому знімку можна побачити на тлі невідомого чоловіка, який ніс обладнання для зйомок, а на третьому вже позувала крупним планом показала тільки обличчя і плечі. На всіх кадрах Катя посміхалася і була задоволена своїм чином. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Замальовка з життя телевізійників. З балу на корабель, з корабля на бал", - написала Осадча під фото.
Вихід на пенсію в 60 років: чоловіків і жінок будуть "відпускати" в одному віці, але за умови...
Пугачова проміняла Галкіна на іншого у День всіх закоханих: "вона зізналася, що..."
Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
Юна дочка Артура Пирожкова показала себе в бікіні, батько не витримав: "Яка ти..."
Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Ведмідь на балу?", "Ви така красива, "Катя, не ну", "Краса страшна сила. Ви дуже гарна", "Доброго вам вечора, "Ви вже тут. В червоному дуже класно", "Яка ви чарівна", "Шикарна", "Красиво", "Катерина, ви прекрасні, як завжди".
Повідомлялося, що українська телеведуча Катя Осадча вразила шанувальників новим чином.
На серії знімків Осадча позує в шикарному червоному сукні з глибокими вирізами на спині і на грудях. На голові у ведучої надіта традиційна капелюшок. Жінка позує в шикарному банкетному залі.
Повідомлялося, що українська телеведуча, модель Катя Осадча позувала в розкішній сукні.
Зірка продемонструвала фігуру в обтягуючому вбранні. Катя Осадча з'явилася в синьому довгій сукні. Наряд виділив форми теледіви - красиві груди і стегна.
Наряд мав велике декольте, практично до пупка. З-за нескромного вирізу, трохи прозирала груди української знаменитості.
Також на спідниці сукні був великий розріз, завдяки якому відкрилася струнка довга ніжка Каті.
Нагадаємо, Осадча похвалилася шикарною фігурою в золотому топі
А ще Politeka повідомляла, що дуже особисті фото Осадчій і Горбунова виявилися в мережі
Також Politeka писала, що Осадча притулилася грудьми до Горбунову і вразила інтимним зізнанням