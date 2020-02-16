Знаменитість опублікувала нові кадри у себе на сторінці

Відома українська телеведуча Катя Осадча показала нові фото, де вона позує в червоному

На фото Осадча в сукні і і вуалі, а також червоному оздобленні. На першому фото вона просто стоїть біля сходинок, на другому знімку можна побачити на тлі невідомого чоловіка, який ніс обладнання для зйомок, а на третьому вже позувала крупним планом показала тільки обличчя і плечі. На всіх кадрах Катя посміхалася і була задоволена своїм чином. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Замальовка з життя телевізійників. З балу на корабель, з корабля на бал", - написала Осадча під фото.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ведмідь на балу?", "Ви така красива, "Катя, не ну", "Краса страшна сила. Ви дуже гарна", "Доброго вам вечора, "Ви вже тут. В червоному дуже класно", "Яка ви чарівна", "Шикарна", "Красиво", "Катерина, ви прекрасні, як завжди".

Повідомлялося, що українська телеведуча Катя Осадча вразила шанувальників новим чином.

На серії знімків Осадча позує в шикарному червоному сукні з глибокими вирізами на спині і на грудях. На голові у ведучої надіта традиційна капелюшок. Жінка позує в шикарному банкетному залі.

Повідомлялося, що українська телеведуча, модель Катя Осадча позувала в розкішній сукні.

Зірка продемонструвала фігуру в обтягуючому вбранні. Катя Осадча з'явилася в синьому довгій сукні. Наряд виділив форми теледіви - красиві груди і стегна.

Наряд мав велике декольте, практично до пупка. З-за нескромного вирізу, трохи прозирала груди української знаменитості.

Також на спідниці сукні був великий розріз, завдяки якому відкрилася струнка довга ніжка Каті.

Нагадаємо, Осадча похвалилася шикарною фігурою в золотому топі

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