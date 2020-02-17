Відома модельі співачка Кіра Шайн, якій видалили злоякісну пухлину мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з такою ж недугою

Відома модель Кіра Шайн, якій видалили злоякісну пухлину мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з такою ж недугою

Проблеми зі здоров'ям у 30-річної Кіри Шайн виникли чотири роки тому. Все почалося зі звичайних головних болів, на які модель не звертала уваги і просто вирішувала проблему за допомогою таблеток. Обстеження вона пройшла тільки після інсульту, тоді ж їй діагностували пухлину мозку.

Шайн розповідає, що зараз веде активний спосіб життя, при цьому постійно спостерігається у лікарів.

«Реабілітація не закінчилася донині. Так як було «до», вже ніколи не буде «після». Роблю МРТ кожні півроку. Я швидко втомлююся, голова болить часто, шрам на погоду ниє. Стало підвищуватися тиск. Я вже звикла, пристосувалася жити з цими своїми головними болів», — поділилася артистка.

Після того, як Шайн дізналася, що з пухлиною мозку бореться і Анастасія Заворотнюк, вона вирішила підтримати зірку.

«Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і битися. Намагайся кожен міг проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, ні один лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе та в диво. Думки матеріальні», — звернулася модель до зірки «Моєї прекрасної няні».

Також Кіра закликала своєчасно звертатися до фахівців і не боятися операцій. Телеведуча відзначила, що не варто зациклюватися на болі.

«За два місяці перед операцією передумала про все. У мене був чіткий план: якщо прокинусь після операції, якщо не залишуся інвалідом, то виконаю мрію дитинства — займуся творчістю, буду співати», — додала Шайн.

Заповітне бажання артистка все ж змогла здійснити зараз вона записує пісні, знімає кліпи і працює ведучою на музичному каналі.

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