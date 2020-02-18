Телеведуча була у вбранні зі сміливим декольте

Українська телеведуча, модель Катя Осадча опублікувала нові фото в яскравому вбранні

Красуня позувала в Жовтневому палаці в Києві, пише Politeka.net. Зірка зробила кілька фото. Модель з'явилася в червоному платті з глибоким декольте.

Наряд виділив тонку талію Осадчої і її стегна. Українська знаменитість позувала туфлях-човниках. Завершив образ - червоний капелюшок.

Макіяж з акцентом на очі ідеально підійшов образу усміхненої красуні.

"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал 😂", - підписала фото телеведуча.

За 13 годин пост Осадчої зібрав понад 23 тисяч лайків та багато коментарів.

"Катерино, ви прекрасні, як і завжди...💐💞", "Ведмідь 🐻 балу ?", "Ви прекрасні🔥👏", "А скільки разів на тиждень Ви займаєтесь у залі ,🌈🌸?🎒", "Гарненька💖", "Класне плаття 👍❤️", " 🤭🤭🤭🤭ой яка красуня 🔥", "Красуня 👍", "Афігенна", "Катька, червона неділя до свята 😍 Ви чарівні!", "Ви красуня !!! ❤️", "❤️👏супер ❤️👏 зірка", "Добре", "Чудова« пурпурова леді », панянка на всі 100%!", "🌷 Дуже гарна красуня 🌸 королева👑 🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Я не був на балу, але завжди чекаю випуску Світського з нього!", "Катя, ви чарівна! Браво! 👏👏👏", "Милашка", "Яка ж ви чарівна! 🤗😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала в топі золотого кольору. Наряд обтягнув її груди. Незвичний крій топа був тим, що кінці тканини, що прикрашає його, спускалися до щиколотки Катерини.

Чорні короткі штани трималися на талії зірки, підкресливши її стрункість. Осадча взула чорні туфлі-човники. Завершили її образ аксесуари: берет з золотистою прикрасою і великі сережки.

Раніше ми писали, що Катя Осадча та Юрій Горбунов – міцна пара, успішні ведучі і щасливі батьки. Вони часто діляться спільними фото.

Так, днями Горбунов опублікував ніжне фото з дружиною, зроблене після вистави, в якій він грав. Дружина мило обіймає Горбунова, а він тримає в руках букет жовтих тюльпанів.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака.

Як Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували.

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова.