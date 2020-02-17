Знаменитість показала, як вона виглядає в спортивній формі

Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка Кварталу 95, показала новий образ на тлі рожевої стіни

На фото Лера позує в обтягуючих лосинах і спортивному топі. Товстолес пікантно стала і притиснулася до рожевої стіни. На другому кадрі актриса вже розвернулася і пригорнула руками груди, щоб вона здавалася більше. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Понеділок почала з йоги. Це було божественно! Я прохрустела все тіло, потягнулася, розслабилася і готова до нового робочого тижня!", - написала Лера.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків під фото. Також вони написали кілька коментарів.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна зірка Жіночого кварталу Лера Товстолес сколихнула публіку, похвалившись ідеальним тілом.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в спокусливому образі. На блондинці червоний гольф, який "тісно" обтягнув її ідеальні форми. Без тіні збентеження Лера задерла гольф з одного боку, засвітивши нижня білизна - широку гумку трусиків малинового кольору.

Пишна зачіска, природний макіяж і червоний лак на нігтях доповнили образ красуні. До речі, вона розпустила волосся, злегка подкрутив. А для більшої пікантності Лера зобразила грайливість на обличчі, відкривши рот і зухвало дивлячись прямо в камеру.

Повідомлялося, що 24-річна учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес облягла струнке тіло в пікантний вбрання.

Красуня поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала у вечірній сукні темного кольору з довгим рукавом з вишивкою на манжетах. Ідеальний макіяж, неперевершена зачіска і великі сережки доповнили образ. І хоч наряд практично повністю приховує тіло дівчини, тим не менш кадр вийшов напрочуд відвертим, адже тканина щільно прилягає і помітно, що Лера без нижньої білизни.

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