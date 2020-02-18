Український співак MELOVIN розповів, як до нього посилено проявляв увагу народний депутат

Про це учасник Євробачення від України розповів в ефірі програми «Іспит» з Машею Єфросиніною, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час спілкування співак MELOVIN згадав, як після завершення Національного відбору на Євробачення у ЗМІ стали з'являтися чутки про його роман з Андрієм Данилком.

Музикант визнав, що такі чутки його дуже сильно зачепили, адже до Андрія Данилка він відчуває величезну повагу.

«Це мене образило. Тому що у мене величезна повага до людини, шалена. Мені було так прикро. Я потім подзвонив мамі, сказав про це. Потім зателефонував Андрію Михайловичу, а він каже: «Слава Богу...». І все. У мене відразу настрій розквіт», — зізнався він Маші Єфросиніної.

MELOVIN називає Данилка тільки по імені і по батькові: «Я не доріс, щоб називати його Андрієм. Андрій Михайлович. І ніяк інакше. А як можна по-іншому?»

Учасник Євробачення також не приховує своєї громадської позиції щодо ЛГБТ і впевнений, що ці люди заслуговують на розуміння, прийняття і хочуть бути почутими.

Але через свою позицію, як розповідає MELOVIN, співакові навіть одного разу довелося відбиватися від українського депутата, який виявляв до нього дивне підвищену увагу.

«Було одне повідомлення з сексуальним підтекстом від чоловіка, депутата, після чого я видалив Facebook. Він намагався, намагався, а я видалив сторінку. Писав: «Що ж ти від мене бігаєш на заході?» А я зрозумів, хто це, і бігав від нього по всій майданчику, щоб тільки не зістикуватися», — зізнався Костянтин.

Але більше всіх з буллингом музикант зіткнувся в шкільні часи, коли над ним знущалися однокласники.

"Мене постійно намагалися забити...Ось як цвяхи, що стирчать, знаєш? Так намагалися забити. Кидали рюкзак, ніби з собачкою гралися. У середній школі розпочався апогей....", - з тривогою згадує MELOVIN.

Але знущання закінчилися в момент, коли батько музиканта прийшов в школу після побоїв і притиснув до стінки одного з кривдників сина.

Раніше MELOVIN зізнавався, що дуже любить скандалити. За словами співака, йому також цікава реакція людей на такі емоції.

"Я взагалі люблю скандалити. Люблю дивитися, слухати, створювати. Цікава реакція людей. Мені здається, що повна фірма – коли негативної інформації ти можеш зробити для себе позитивну".

Наприклад, я люблю так розслаблятися: приходжу додому, вмикаю Youtube і вводжу «злі бабки». Дивлюся і розумію – як добре, що у мене не так в житті" - відверто зізнався музикант.

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