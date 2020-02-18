Російські артисти, які підтримали агресивну політику президента Володимира Путіна проти України, давно перестали бути просто представниками культури
Таку думку висловив український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю для видання Обозреватель.
Він зазначив, що ні Валерій Меладзе, ані Олександр Сєров, які виявляють бажання гастролювати в Україні, не засудили російську агресію. Тому можна зробити висновок, що вони її підтримують.
"З тих пір, як російські артисти підтримали агресію Путіна, вони перестали існувати для мене як Homo sapiens. У них немає мізків. Я не радикал, не забіяка, сприймаю світ в цілому позитивно і в кольорі. І я толерантний до переважної більшості людей і їх вчинків. Але коли хворий на голову глава твоєї держави веде війну з колись дружньою країною, жертвами якої стали вже 13 тисяч чоловік, а ти ні гу-гу – ти виглядаєш як лайно", - розповів Кондратюк.
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Крім того, він зауважив, що не бачив ні одного протестувальника серед артистів, які рвуться на територію України. Ніхто з них не закликав Путіна припинити бойові дії на Донбасі і повернути анексований Крим в Україну.
"Я бачив Шендеровича і чув слова вибачення Лії Ахеджакової перед Україною і українцями. Але я не бачив ні одного поста від Кіркорова, який носить кільце з головою фюрера", – резюмував український продюсер.
Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.
Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.
Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.