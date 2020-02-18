Российские артисты, которые поддержали агрессивную политику президента Владимира Путина против Украины, давно перестали быть просто представителями культуры
Такое мнение высказал украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью для издания Обозреватель.
Он отметил, что ни Валерий Меладзе, ни Александр Серов, которые выказывают желание гастролировать в Украине, не осудили российскую агрессию. Поэтому можно сделать вывод, что они ее поддерживают.
"С тех пор, как российские артисты поддержали агрессию Путина, они перестали существовать для меня как Homo sapiens. У них нет мозгов. Я не радикал, а не драчун, воспринимаю мир в целом положительно и в цвете. И я толерантен к подавляющему большинству людей и их поступкам. Но когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу – ты выглядишь как дерьмо", - рассказал Кондратюк.
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Кроме того, он заметил, что не видел ни одного пикетчика среди артистов, которые рвутся на территорию Украины. Никто из них не призывал Путина прекратить боевые действия на Донбассе и вернуть аннексированный Крым в Украину.
"Я видел Шендеровича и слышал слова извинения Лии Ахеджаковой перед Украиной и украинцами. Но я не видел ни одного поста от Киркорова, который носит кольцо с головой фюрера", – резюмировал украинский продюсер.
Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.
Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.
Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.