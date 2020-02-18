"Моя ж ти маленька"

Українська реп-виконавиця Alyоna Alyоna захопила публіку знімками з відпочинку на Балі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Співачка написала, що Балі "навіває займатися йогою", при цьому похвалилася своїми вміннями. Альона на фото постала в різних позах цієї практики, приголомшивши шанувальників суперською розтяжкою. Здається, наче зірка з легкістю розставляє ноги або утримує себе на одній кінцівці.

Вона розстелила килимок для йоги в мальовничому куточку, серед буйної тропічної рослинності, зібравши вологе волосся в пучок і прикрасивши їх блідо-жовтою квіткою.

Користувачі мережі активно коментують знімки, порівнявши українську репершу із всесвітньо відомою моделлю категорії «plus-size» Ешлі Грем. Шанувальники похвалили пишну Альону за сміливість - показувати себе такою, як є, ні на хвилину не бентежачись зайвих кілограмів.

"Так що ви знаєте про бодипозитив? Яка там Ешлі Грем - Альона Альона на йозі."

"Одне питання - ти хочеш стати стрункою? Ти круто пропагуєш толерантність до статури💪🏻 Але питання актуальне. Або фотки, які показують, що ти хочеш постройнішати. Або стьоб над «толстофобами»🤷🏻‍♂️ обняввідійшов" - "хіба з йогою стрункішають? 😉 я писала, що в цей рік духовний розвиток у мене на першому місці"

"ідеально 👏🏼👏🏼👏🏼 Будь моїм наставником"

"Остання поза моя улюблена😆"

"Вмієте Ви підняти настрій😁😁😁мега позитивна людина❤️❤️❤️"

"Моя ж ти маленька 💪🏽"

"Просто вогнище😁"

"Касатка викинулась на берег"

Раніше ми повідомляли, Alyоna Alyоna розповіла про горе, що з нею сталося в день зйомок кліпу на пісню "Жалі". Справа в тому, що у артистки померла бабуся. Незважаючи на розриваючі її страждання, реперша змогла закінчити роботу.

Нагадаємо, Alyona Alyona зняла з себе одяг і задерла ногу

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