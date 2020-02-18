Рідна сестра померлої від раку співачки Жанни Фріске, Наталя, розбурхала мережу пікантним фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімком, на якому постала в червоному бікіні. Судячи з геолокації, сестра Фріске відпочиває на півдні Шрі-Ланки в місті Велігама.

Наталія позує, стоячи на камені, оточена океаном, а вдалині видніються пальми. Її волосся розпущене і злегка вологе, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Дівчина виставила вперед струнку ніжку, посвітивши ідеальними стегнами. Наталія без тіні збентеження показала соковиті принади, змусивши шанувальників зітхнути від подиву.

Сестра Фріске заговорила в пості про уважність до жінок.

"Бути уважним до жінки – це набагато більше, ніж регулярно давати про себе знати. Це зацікавлено слухати, відкрито говорити, захоплено дивитися, але насамперед - постійно балувати, вчасно помічати і негайно реагувати. Реагувати на повідомлення, виникаючі невдоволення та пропозиції, прохання допомогти, прагнення здивувати і бажання побачитися", - підписала жаркий знімок красуня.

Як зазначили користувачі, вони раді бачити, нарешті, природнє фото, не оброблене в графічному редакторі. Також шанувальники засипали Наталю компліментами.

"Нарешті нормальна фігура серед фотошоплених та неправдоподібних на теренах інсти👏"

"Ви - красуня 😍. Чудові слова. Ось тільки вимерли такі уважні чоловіки. Або просто мені так "щастить"😁"

"Вогонь 🔥"

"Аййй🔥"

"Шикарна. 😍💔😍"

"Дуже красиво 👍як давно я не бачила своїми очима таких яскравих фарб"

"Гарні ніжки"

"Хороша Наташа.🔥🤗👏"

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске розбурхала мережу, виставивши фото в тому ж червоному бікіні, але в іншому ракурсі. Божественне тіло дівчини довело шанувальників до повного екстазу.

"У жіночій енергії не треба багато зусиль, все відбувається саме по собі. Тому що на твою м'якість і спокійну впевненість притягуються неймовірно мужні, щедрі і впевнені в собі чоловіки", - підписала знімок Наталія.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».

Також Politeka писала про те, що сестра Фріске виявила пам'ятник з могили Жанни в несподіваному місці.