Родная сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, Наталья, взбудоражила сеть пикантным фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, на котором предстала в красном бикини. Судя по геолокации, сестра Фриске отдыхает на юге Шри-Ланки в городе Велигама.

Наталья позирует, стоя на камнях, окруженная океаном, а вдалеке виднеются пальмы. Ее волосы распущены и слегка влажные, а на лице солнцезащитные очки. Девушка выставила вперед стройную ножку, посветив идеальными бедрами. Наталья без тени смущения показала сочные прелести, заставив поклонников вздохнуть от изумления.

Сестра Фриске заговорила в посте о внимательности к женщинам.

"Быть внимательным к женщине – это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищённо смотреть, но прежде всего - постоянно баловать, вовремя замечать и незамедлительно реагировать. Реагировать на приходящие уведомления, возникающие недовольства и появляющиеся предложения, просьбы помочь, стремление удивить и желание увидеться", - подписала жаркий снимок красотка.

Как отметили пользователи, они рады видеть, наконец, естественное фото, не обработанное в графическом редакторе. Также поклонники засыпали Наталью комплиментами.

"Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты👏"

"Вы - красотка 😍. Отличные слова. Вот только вымерли такие внимательные мужчины. Или просто мне так "везет "😁"

"Огонь 🔥"

"Аййй🔥"

"Шикарная. 😍💔😍"

"Очень красиво 👍как давно я не видела своими глазами таких ярких красок"

"Красивые ножки"

"Хороша Наташа.🔥🤗👏"

Ранее мы сообщали, сестра Фриске взбудоражила сеть, выставив фото в том же красном бикини, но в другом ракурсе. Божественное тело девушки привело поклонников в полный экстаз.

"В женской энергии не надо много усилий, все случается само по себе. Потому что на твою мягкость и спокойную уверенность притягиваются невероятно мужественные, щедрые и уверенные в себе мужчины", - подписала снимок Наталья.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

Также Politeka писала о том, что сестра Фриске обнаружила памятник с могилы Жанны в неожиданном месте.