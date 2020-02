Єлизавета II заявила про нове обмеження для принца Гаррі і Меган Маркл після того, як вони покинули королівську сім'ю

Після зречення від обов'язків старших членів королівської сім'ї їм доведеться відмовитися від титулу і виплатити значну суму, витрачену на реставрацію їх особняка у Фрогморе. Але, як виявилося, це ще не всі умови глави британської монархії.

Джерела Daily Mail повідомили, що королева заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я «герцогів Сассекских», а також вони повинні будуть відмовитися від слова Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

Наголошується, що це рішення було прийнято після кількох нарад з чиновниками.

Важливо додати, що велика частина бізнес-планів принца Гаррі та його дружини включала в себе ці приписки. Так, нещодавно вони витратили десятки тисяч фунтів стерлінгів на новий сайт Sussex Royal, а в їх Инстаграме (@sussexroyal) трохи більше 11 мільйонів фоловерів.

Меган і Гаррі намагалися зареєструвати Sussex Royal як товарний знак, що включає в себе одяг, канцелярські товари, книги і багато іншого. А ще вони майже встигли створити благодійну організацію Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Нагадаємо, раніше Гаррі і Меган звільнили 15 співробітників і закрили офіс Букінгемському палаці. Це вірна ознака того, що пара і їх син Арчі навряд чи коли-небудь повернуться до Великобританії, щоб жити. Хоч раніше вони заявляли, що будуть жити на два будинки - Англію і Північну Америку. Тепер же, швидше за все, вони будуть приїжджати в Англію тільки, щоб погостювати у родичів

Як повідомлялося, друг родини розповів, як йдуть справи у знаменитої пари після втечі з палацу.

За його словами, Меган і Гаррі після відмови від повноважень позбавилися від стресу. Крім того, принц Гаррі відходом з сім'ї довів, на що здатний заради дружини, тому їх почуття посилилися.

"Вони запаморочені і дуже милі один з одним", - сказав джерело.

Також пара цілодобово проводить час зі своїм сином Арчі.

