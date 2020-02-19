Зірки "Жіночого кварталу" Лера Товстолес і Катя Нікітіна вирішили прийняти ванну разом, при чому показали, що відбувається в мережі

Як передає Рoliteka.net, кадр з двома красунями в піні опублікований в мікроблозі "Жіночого кварталу" в Instagram. Так, на фото спекотні блондинки сидять у білосніжній ванні, і практично по шию "закутані" баранчиками піни. При цьому помітно, що дівчата не повністю голі. На Лері (яка на передньому плані) топ тілесного кольору, а на Каті чорно-біла майка.

Товстолес обернулася і дивиться в камеру через плече, склавши губи "качечкою", а Катя, яка сидить трохи далі, розпливлася в усмішці.

"Коли у подруги є бойлер😂", - підписане фото.

За годину жаркий знімок з двома веселими красунями зібрав понад 1000 лайків, а деякі стали жартувати, продовжуючи тему з бойлерами: "А у друга два".

Раніше ми повідомляли, Лера ошелешила фанатів відвертим фото, на якому задерла верхній одяг, засвітивши гумку від трусиків. Дівчина зігнулась в пікантній позі, при цьому зобразивши грайливість й зухвалість.

Лера вирішила дати поради шанувальницям, як швидко привести себе в форму. Зокрема, вона на власному прикладі розповіла, як постійні виступи негативно впливають на її зовнішній вигляд і внутрішній стан.

За словами красуні, добре виглядати їй допомагає йога, гідромасаж та маски для волосся.

Раніше ми повідомляли, ще одна зірка "Кварталу" збентежила кадрами в соцмережі. Мова про подругу президента Олену Кравець, яка раптово вирішила змінити імідж.

Так, на недавніх фото з поїздки "Кварталу" в Лондон, багато хто практично не впізнав Кравець. Справа в тому, що вона обрізала світлі локони, і тепер її стрижка дуже коротка та пишна.

Користувачі мережі відзначають, що Олена стала виглядати старше. А деякі й зовсім порівняли її з колегою, артистом Сергієм Казаніним, у якого схожа зачіска.

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