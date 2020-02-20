Артист Дан Балан,, який у складі журі проекту "Голос країни", як і співачка Тіна Кароль, здивував публіку брудними танцями

В Instagram обговорюють ролик (шматочок з одного з ефірів шоу), на якому Балан приголомшив нескромними рухами, підкоривши, очевидно серце блондинки Тіни (щоб подивитися, проскролльте вниз). В кадрі співак встав поруч із суддівським кріслом і почав ритмічно рухатися під музику, виляючи стегнами і трясучи сідницями. При цьому чого тільки варта його міміка обличчя! Балан запалив не по-дитячому, приголомшивши колегу Кароль. Та аж відкрила рота від подиву і не могла ніяк відвести погляд від цього шикарного видовища.

"Як вам танці Дана ? 🔥😂🖤", - підписане відео.

Користувачі кинулися відповідати на питання. Більшості припав до смаку еротичний танець Балана. Одна з коментуючих порівняла його з павичем під час шлюбного періоду.

"Дуже сексуально"

"Кращий поки що🤣"

"Так нехай пробачать мене шанувальниці Дана, але цей танець нагадав мені чарівний шлюбний танець павича, що трясе пір'ям...😊"

"Він може краще."

Нагадаємо, в мережі ходять чутки про роман між Баланом і Кароль. Парочка постійно підливає масла у вогонь, то "ревнуючи" один одного прямо під час ефіру, то ніжними дотиками під час спільного виступу. Багато хто вважає, що артисти таким чином хочуть звернути на себе увагу, інші думають, що між ними дійсно щось є.

Тим не менш, нещодавно ситуація стала прояснятися. З'явилася інформація, що Балан насправді зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова на ім'я Анастасія. У мережі поділилися її фото, на яких вона нібито у квартирі артиста.

Також стало відомо, що нещодавно Анастасія з Даном їздили на відпочинок в Буковель та Бухарест.