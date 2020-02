View this post on Instagram

Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием ,поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову !! #парагода #парагодаjulitoo @modatopical dress @victoria_andreyanova_official Makeup&hair @yuliakalyanova