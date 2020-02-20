Емір Кустуріца зробив скандальну заяву про Україну і анексований Кримський півострів

Сербський кінорежисер, володар двох "Пальмових гілок" Каннського кінофестивалю, учасник рок-групи "The No Smoking Orchestra" Емір Кустуріца незаконно побував у аннексированном Росією Криму, виступивши зі своїм гуртом в Ялті.

Під час цього візиту назвав Крим російським.

"Є сили, які роз'єднують, і сили, які з'єднують. Коли Крим став Росією, я думав, що він завжди був Росією. Югославію роз'єднали - це було вигідно тим силам, які роз'єднують. Ми бачили роз'єднання Іраку, Лівії, Сирії, Румунії і, нарешті, Сербії", - заявив режисер.

Кустуріца додав, що Крим – частина "великої Росії", і закликав жителів окупованого півострова не звертати уваги на думку світового співтовариства про те що Крим - це Україна.

"Вам треба робити те, що ви робите. Підтвердження, що ви - Росія, це ваше життя, ваша культура. Тому що ви частина великої Росії, вам не потрібно чекати думку тих, хто знаходиться в штаті Вісконсін", - порадив режисер, який підтримав агресивну політику Путіна в Україні.

Також раніше повідомлялося, що відомий російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв наполегливо вважає Крим російським і називає "непорозумінням" приналежність Криму Україні.

Нещодавно він заявив, що "держава Україна з'явилася на світ" тільки тому, що "старі комуністичні алкаші" вирішили "роздати один одному титули президентів замість старих партійних", а "головний алкаш" нібито просто погано розділив територію.