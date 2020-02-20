Російський комік Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, похвалився кадрами з гірськолижного курорту в Італії

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому спускається з лижної траси (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). У кадрі ми бачимо, що попереду мчить шестирічний Гаррі, син Галкіна, а сам артист спускається позаду, тримаючи в руці телефон і знімаючи це видовище.

Дивно, наскільки швидко маленький син Галкіна освоїв цей вид спорту. У коментарях під постом комік відповів, що минуло всього три дні, як Гаррі вперше став на лижі.

"Ну, Гаріка не наздогнати! Обігнав і мене, і брата, і Лізу, і тренера, і ще купу незнайомих людей 😂⛷", - написав у соцмережі захоплений батько.

Шанувальники за одну годину встигли понад 250 000 раз поставити "сердечко" цьому ролику. Користувачі мережі нахвалюють зірку та його нащадка.

"Гарік не боїться камеру розбити, тому й не наздогнати😂🙌☝🏼"

"У скільки років поставили діток на лижі?" - "три дні тому"

"Ось це чемпіон!!! Який молодець, який безстрашний 👍"

"Такий малюк, а так ловко виходить!😍"

"У мене аж голова закрутилася👍"

"Як ви їдете так швидко і знімаєте😬, аж подих перехопило ⛷️"

Раніше ми повідомляли, Галкін показував у "сторіз", як двійнята - Гаррі, про якого йдеться вище, і його сестричка Ліза - вчаться кататися на лижах. Зокрема, гордий батько похвалився, що малюки вперше опинилися на гірському засніженому схилі і на ура засвоїли інструктаж, а також навчилися правильно повертати.

«Вперше на схилі, але почувають себе впевнено. Молодці», - прокоментував артист.

Нагадаємо, що Алла Пугачова проміняла Галкіна на іншого у День всіх закоханих: "вона зізналася, що...".

Також Politeka писала, що Максим Галкін ошелешив новими кадрами з маленькою дочкою Лізою: «Поки Алла спить...».