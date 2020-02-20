Актор етнічний українець, але його заяви більше нагадують пропагандистські байки

Василь Лановий зробив низку гучних заяв про Україну

Російський актор театру і кіно Василь Лановий вражає публіку своїми скандальними заявами, які робить із завидною регулярністю.

Politeka.net пропонує вам згадати найбільш гострі висловлювання актора про Україну.

Дійшло до того, що актор свято вірить нібито Російська Федерація допомогає Донецькій та Луганській області. Також Лановий мріє, що кордони між Україною і РФ зітруться.

"Україна одумається, і нас, як і раніше, не будуть роз'єднувати кордони. Головне, щоб вистачило терпіння, щоб ми продовжували допомагати Донбасу і Луганську", - заявляв актор в одному з інтерв'ю.

До всього іншого, він у дусі кремлівських пропагандистів, заявляв, що Америка нібито використовує український народ проти РФ.

"Що з собою дозволив зробити український народ. Вони що, не помічають свастик і факельної ходи? Не бачать убитих під бомбардуваннями, жінок, стариків, дітей? Невже вони не розуміють, що Америка, цинічно використовуючи український народ, вирішує свої завдання", - розповідав актор.

Не забув актор нагадати, що є за національністю українцем, який народився і живе в Москві. Тому він не розуміє, навіщо зводити кордону між Україною і Росією.

"Коріння у мене і тут, і там, як і рідні в Росії і в Україні. Як накажете відчувати себе в цьому житті сьогодні при цьому штучному зведенні кордонів, і між ким? Братами по крові, споконвіку жили поруч, перемешавшимися родинними зв'язками, кровними зв'язками", - нагадував актор, користуючись однією з улюблених байок пропагандистів про "братів по крові".